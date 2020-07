LANCHE Rabanada salgada Receita diferente e saborosa

29 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

¼ caixinha creme de leite Aurora

½ pote requeijão cremoso Aurora a gosto

Ervas frescas

1 ovo tipo extra a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino em pó

12 fatias de pão francês amanhecido a gosto

Manteiga para fritar a gosto

Orégano

Modo de preparo

Preparar o recheio, misturando em um recipiente o creme de leite com o requeijão e as ervas frescas previamente picadas. Reservar.

Bater o ovo e temperar com sal e pimenta-do-reino. Reservar.

Passar o recheio de ervas em cada lado do pão.

Em seguida, passar cada fatia com o recheio no ovo batido e temperado em uma frigideira antiaderente previamente aquecida com manteiga.

Cozinhar em fogo médio baixo dourando um lado de cada vez do pão por aproximadamente 1 minuto de cada lado.

Retirar do fogo, polvilhar orégano e servir imediatamente.

Observações

O tempo de preparo pode variar de acordo com a potência do equipamento.

Utilizar as ervas frescas de sua preferência (alecrim, manjericão, tomilho, sálvia, entre outros).

(Fonte: Aurora)