DELÍCIA Ravioli de abóbora com gorgonzola Massa fresca recheada com abóbora e gorgonzola e molho branco

16 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

INGREDIENTES

Massa:

meio quilo de abóbora japonesa cozida

1 colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de queijo gorgonzola

500 g de massa para lasanha fresca

Molho Branco:

meio litro de leite

2 colheres (sopa) de manteiga

1 e meia colher (sopa) de farinha de trigo

1 lata de Nestlé Creme de Leite

1 colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO

Massa:

Em uma tigela, junte a abóbora cozida, o sal e o queijo, amassado com o auxílio de um garfo. Misture bem e reserve. Corte as massas ao meio, coloque meia colher (sopa) do recheio e feche pressionando com um garfo. Em uma panela grande, ferva a massa em cinco litros de água com sal e cozinhe por cerca de 7 minutos. Escorra e reserve.

Molho Branco:

Aqueça o leite em fogo baixo. Em uma panela funda, aqueça a manteiga em fogo baixo. Quando começar a derreter, junte a farinha de trigo e deixe dourar, mexendo sempre. Quando adquirir a consistência de massa, coloque o leite aos poucos, misturando vigorosamente. Adicione o Creme de Leite e o sal e misture bem. Aqueça sem deixar ferver. Sirva com a massa.



DICA DE PREPARO COM ANTECEDÊNCIA

Prepare os raviólis um dia antes e guarde-os na geladeira da seguinte forma: forre uma assadeira com filme plástico, distribua uma camada de raviólis e cubra com filme plástico. Repita o procedimento para fazer a segunda, terceira, até a última camada de raviólis. Feche bem a assadeira para impedir a entrada de ar.

Para cozinhar, siga a indicação da receita. O molho deve ser preparado no dia.