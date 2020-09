EMPREENDEDORISMO RCN Negócios entrevista Joaquim Barbosa neste sábado (19) Programa é apresentado por André Milton e começa às 11h, horário MS

17 SET 2020 - 10h:00 Por Beatriz Rodas

Empreendedorismo, economia, crise sanitária, adaptações em meio à pandemia... Temas que atingem, direta ou indiretamente, a todos nós.

Como diz o ditado: "Laranja só oferece seu melhor quando é espremida", estes assuntos precisam ser colocados sobre a mesa e discutidos, para tirar o melhor proveito e o maior aprendizado de todas as situações.

Este é o propósito do RCN Negócios, com o adicional de conhecer histórias incríveis e trajetórias de sucesso de empreendedores e profissionais de peso.

JOAQUIM BARBOSA

No RCN Negócios do próximo sábado (19), André Milton irá entrevistar o empresário Joaquim Romero Barbosa, sócio-proprietário da Rede de Supermercados Nova Estrela, com quatro unidades em Três Lagoas e mais uma no estado de São Paulo.

Trajetória profissional, ampliação da Rede para o estado de São Paulo, administração de produtos perecíveis, gerenciamento da crise sanitária em meio à pandemia em um serviço essencial, entre outros assuntos serão discutidos. Não perca.

ONDE ASSISTIR

O programa começa às 11h e é transmitido em diversos canais: na TVC HD Canal 13.1, na rádio Cultura FM 106.5, no facebook da Cultura FM & TVC Três Lagoas e no canal da TVC no YouTube.