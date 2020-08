MUITO PRÁTICO Receita caseira: Purê de abóbora com poucos ingredientes Uma opção mais leve que o purê de batata convencional

13 AGO 2020 - 15h:39 Por Redação

Uma opção mais leve que o purê de batata convencional, e sem precisar de espremedor de batatas! :D

PURÊ DE ABÓBORA

Ingredientes

½ abóbora japonesa

3 colheres (sopa) de azeite

2 ½ colheres (sopa) de manteiga

sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Descasque, descarte as sementes e corte a abóbora em cubos médios;

Leve uma panela média ao fogo médio;

Quando aquecer, regue com o azeite, junte a abóbora e tempere com sal;

Deixe a abóbora cozinhar com a panela tampada por cerca de 20 minutos;

À medida que a abóbora for cozinhando, amasse os cubos até formar um purê;

Desligue o fogo, adicione a manteiga e misture bem para incorporar;

Prove e ajuste o sal e a pimenta-do-reino;

Transfira para uma tigela, regue com um fio de azeite e sirva.