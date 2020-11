RAPIDEZ E SABOR Receita de lasanha na panela Mais simples, impossível!

4 NOV 2020 - 11h:36 Por Redação

Você adora lasanha, mas acha que é muito difícil e trabalhoso preparar? Então, esta receita é exatamente o que você precisa.

Ingredientes

400 g de carne moída;

400 g de molho de tomate;

800 g de tomates pelados;

160 g de folhas de lasanha;

200 g de ricota;

200 g de mussarela, fatiada;

2 cebolas, picadas;

4 dentes de alho;

Azeite;

Sal e pimenta;

1 colher de sopa de orégano;

Folhas de manjericão.

Modo de preparo

Refogue a cebola e o alho no azeite. Em seguida, adicione a carne moída, tempere com sal e pimenta e frite até dourar. Depois, adicione o molho de tomate, os tomates pelados e orégano. Quebre as folhas de lasanha e coloque-as na panela; no final, todas as folhas de lasanha devem estar cobertas com o molho. Deixe a lasanha cozinhar, tampada, por cerca de 13 minutos, até que as folhas estejam al dente. Agora, misture a ricota com a lasanha. Espalhe a mussarela na lasanha. Em seguida, deixe a lasanha cozinhar, coberta, até que a mussarela derreta. Enfeite a lasanha à bolonhesa com folhas frescas de manjericão antes de servir.