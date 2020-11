DELÍCIAS Receita de purê de grão-de-bico Um delicioso purê para você inovar no almoço desta quarta

4 NOV 2020 - 09h:13 Por Redação

Ingredientes

1½ xícara (chá) de grão-de-bico

1 caixinha de creme de leite

2 colheres (sopa) de cebola ralada

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de sal

Para decorar : manjericão

Modo de preparo

Lave o grão-de-bico e coloque-o em uma panela de pressão com 1 litro de água. Tampe e cozinhe por 50 minutos ou até o grão-de-bico ficar macio. Retire do fogo, tire a pressão da panela e abra.

Escorra a água, bata o grão-de-bico no processador com o creme de leite e passe por uma peneira, aparando em uma tigela.

Em uma panela refogue a cebola na manteiga. Junte o creme de grão-de-bico e o sal. Cozinhe, sem parar de mexer, com um batedor manual por 2 minutos. Retire do fogo e sirva decorado com manjericão.