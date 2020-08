VARÉNEKE OU PEROHÊ Receita dos pastéis cozidos típicos de Prudentópolis Com recheio de batata e requeijão, estes pasteizinhos cozidos são irresistíveis

Ingredientes - da massa

1 kg de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga meia colher de sal

1 copo de água fervida levemente morna

2 gemas

1 ovo inteiro

Ingredientes - do recheio

1/2 Kg de batata

1/2 Kg de requeijão

Sal a gosto

Modo de Preparo

Faça o recheio cozinhando a batata com sal, escorra e passe pelo espremedor;

Depois misture bem com o requeijão;

Comece agora a fazer a massa: misture as gemas, a manteiga, o sal e a água. Bata bem. Vá acrescentando a farinha, até que dê para amassar;

Amasse bastante com as mãos até que a massa fique bem lisa e firme;

Abra a massa com um rolo, corte em rodelas com um copo;

Coloque no meio de cada rodela um pouco de recheio, dobre e aperte as bordas (em forma de pastel) e vá colocando os pastéis sobre um pano;

Coloque para ferver meia panela de água com sal;

Assim que estiver fervendo, vá jogando os pastéis;

Quando a água ferver novamente e os pastéis subirem à tona, retire-os com o auxílio de uma escumadeira, regue com manteiga derretida e sirva com nata, ou com pedacinhos de bacon frito, ou com cebola branca picada frita no azeite ou com molho de carne.