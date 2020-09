#SEGUNDASEMCARNE Risoto de alcachofra com brie Uma opção deliciosa para você aderir à campanha sem carne neste dia

28 SET 2020 - 06h:00 Por Redação

A cremosidade do queijo brie dá um toque especial a este risoto de alcachofra.

Ingredientes

6 alcachofras grandes

Suco de limão

4 porções de arroz para risoto cru

150g de queijo Brie picadinho

Raspas de limão siciliano

250g de manteiga

150g de queijo parmesão

80 ml de vinho branco

60 ml de azeite

50 g de cebola picadinha

2 dentes de alho moído

150 ml de caldo de legumes

Sal

Pimenta

Cebolinha verde picadinha

Molho:

Suco de limão siciliano

200g de creme de leite fresco

100 g de manteiga

Modo de preparo

Lavar muito bem as alcachofras e cozinhe por 30 minutos numa panela com água e com o suco de limão. Coloque um prato sobre as alcachofras para evitar que elas subam. Escorra as alcachofras e delicadamente retire as pétalas de cara uma, separando as maiores e as menores. Após retirar todas as pétalas, com a ajuda de uma colher, vá retirando toda parte fibrosa que está sobre o coração da alcachofra. Reserve 4 corações inteiros. Corte 2 corações em cubinhos.

Molho:

Derreta 100g de manteiga, adicione o creme fresco, mexa com batedor de arame. Acrescente o suco de limão siciliano e acerte o sal. Reserve.