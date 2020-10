#SEGUNDASEMCARNE Risoto de tomate Uma receita deliciosa para você aderir ao movimento sem carne neste dia

5 OUT 2020 - 06h:00 Por Redação

O tomate se transforma em um delicioso molho para acompanhar este risoto.

Ingredientes

3 unidades de tomate maduros

1 unidade de cebola picadinha

100 manteiga sem sal, gelada

2 xícaras de arroz arbório

1 xícara de vinho branco seco

1 1/2 litro de caldo de galinha fervente

Modo de preparo

No liquidificador, bata o tomate, coe e reserve. Em outra panela, em fogo médio, refogue a cebola em 1 colher (sopa) de manteiga até ficar transparente. Acrescente o arroz e frite por três minutos. Adicione o vinho e mexa até evaporar. Aumente a chama. Despeje o caldo aos poucos, conforme for secando, mexendo sempre para não grudar no fundo. O risoto deve ficar cremoso, com os grãos cozidos, mas al dente. Entre uma concha e outra, acrescente o tomate batido reservado e o extrato de tomate. Desligue o fogo. Junte a manteiga restante e o parmesão. Misture delicadamente para incorporar. Tempere com sal e pimenta. Finalize com a minirrúcula e mais parmesão.