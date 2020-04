HUMM! Rocambole de atum com molho picante Faça uma boa salada de atum porque hoje você vai comer um... rocambole!

1 ABR 2020 - 05h:00 Por Danielle Leduc

Ingredientes

Para o rocambole

Aprox. 1 kg de pão de forma;

250 g de milho;

400 g de atum em conserva;

2 tomates;

200 g de ervilhas;

2 cebolas roxas;

2 jalapeños;

Sal;

Pimenta.

Molho picante

100 g de cebola;

1 dente de alho;

2 colheres de sopa de azeite;

1 colher de café de chili em pó;

1 colher de café de açúcar;

2 colheres de sopa de molho de soja;

1 colher de sopa de vinagre balsâmico;

150 g de ketchup;

Sal.

Creme

400 g de cream cheese;

80 g de maionese;

3-4 colheres de sopa de molho picante;

Sal;

Pimenta.

Decoração

Tomates-cereja cortados ao meio;

Salsinha;

Azeitonas.

Passo a passo

1. Coloque 16 fatias de pão (4 fileiras de 4) em um pedaço de filme PVC e achate com um rolo.

2. Aqueça o azeite em uma panela e adicione a cebola e o dente de alho picado. Quando ficarem transparentes, adicione o chili em pó e o açúcar e continue cozinhando. Adicione o molho de soja e vinagre balsâmico. Coloque um pouco de ketchup e cozinhe em fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Tempere com sal e bata tudo com um batedor manual.

3. Para o creme, coloque de 3 a 4 colheres de sopa de molho em uma tigela pequena e adicione o cream cheese e a maionese. Tempere com sal e pimenta e misture.

4. Espalhe um terço do creme sobre as fatias de pão.

5. Corte os tomates, a cebola roxa e os jalapeños em pedaços pequenos e misture-os com as ervilhas, milho e atum em outra tigela.

6. Coloque o recheio sobre as fatias de pão mas deixe de 2 a 3 centímetros do lado esquerdo sem recheio. Faça um rolo usando o filme pvc.

7. No final do rolo, coloque outras 16 fatias de pão de forma sobrepostas (4 fileiras de 4) e achate-as com um rolo. Espalhe mais um terço do creme nas fatias de pão antes de adicionar a mistura de atum e continue formando o rolo. Coloque tudo na geladeira por pelo menos 2 horas.

8) Despeje o restante do creme em um saco de confeiteiro e decore o rocambole. Adicione também tomates cereja cortados ao meio, azeitonas verdes e salsinha.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)