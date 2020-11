LEVE E SAUDÁVEL! Salada de arroz com maças e pecãs Inove no cárdapio com esse prato lindo e saboroso

4 NOV 2020 - 11h:49 Por Redação

Ingredientes

2 xícaras (chá) de arroz selvagem cozido

2 xícara (chá) de arroz branco cozido

1 colher (sopa) de manteiga

1 maça verde com casca, cortada em cubos pequenos

Uma pitada de cravo em pó

4 colheres (sopa) de azeite

1 cebola pequena picada

2 xícaras (chá) de salsão cortado em pedaços

1 cenoura cortada em cubinhos

4 colheres (sopa) de vinagre de maçã

Suco de 1 limão

½ xícara (chá) de nozes pecãs picadas grosseiramente

2 pitadas de pimenta caiena

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os dois tipos de arroz e reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga e refogue a maçã e o cravo, mexendo, por 3 minutos ou até a fruta dourar. Acrescente à tigela do arroz. Na mesma frigideira, aqueça 1 colher (sopa) do azeite e refogue a cebola, o salsão e a cenoura, mexendo de vez em quando, até a cebola ficar transparente. Retire do fogo e misture à tigela do arroz, mexa delicadamente e tempere com sal e pimenta. Em uma tigela pequena, misture o vinagre, o suco de limão e 2 colheres (sopa) de água e o azeite restante. Despeje sobre a salada e misture bem. Leve para gelar coberta com filme plástico. Na hora de servir, acrescente as pecãs misturadas com a pimenta caiena.