PETISCOS Salgados de camembert com avelã e presunto parma Sabores interessantes em um salgado que você não vai esquecer

26 DEZ 2019 - 10h:13 Por Redação

Você vai precisar de

- uma roda de queijo camembert

- avelãs picadas

- 8 fatias de presunto parma

- 1/2 xícara de farinha

- 2 ovos

- 3/4 de xícara de farinha de rosca

Como fazer

- Corte o camembert em 8 (tipo corte de pizza).

- Passe os dois lados do queijo nas avelãs.

- Enrole o queijo no presunto de parma.

- Passe os rolinhos de queijo e presunto na farinha, depois no ovo, e, finalmente, na farinha de rosca. Frite em uma frigideira com óleo bem quente até ficarem dourados.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)