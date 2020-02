LANCHE Sanduíche gigante de presunto e queijo Fácil e rápido de fazer

24 FEV 2020 - 09h:40 Por Redação

Ingredientes

25 fatias de pão de forma;

1 clara;

60 g de mostarda;

15 fatias de queijo emmental;

10 fatias de presunto cozido.

Para o molho royal

1 ovo;

270 ml de leite;

Sal;

Pimenta.

Para o bechamel

30 g de manteiga;

30 g de farinha;

400 ml de leite;

60 g de queijo ralado;

Sal;

Pimenta;

Noz-moscada.

Mais

Forma de bolo de 22 cm de diâmetro

Passo a passo

1. Retire a casca de todas as fatias de pão.

2. Coloque quatro fatias de pão sobrepostas e achate-as com um rolo de madeira. Para que as fatias grudem umas nas outras, você pode pincelar a junção delas com um pouco de clara de ovo.

3. Passe mostarda nas fatias de pão.

4. Cubra tudo com queijo e presunto.

5. Corte as fatias ao meio, ao comprido. Repita as etapas 2 a 5 com o restante dos ingredientes.

6. Enrole a primeira tira de pão.

7. Vá criando um grande caracol com as fatias recheadas, como mostra o vídeo.

8. Coloque o rolo gigante dentro da forma.

9. Para o molho royal, misture o ovo com leite, sal e pimenta. Despeje a mistura sobre o rolo na forma. Deixe o líquido molhar bem o rolo e asse a 160 °C por 45 minutos.

10. Agora prepare o bechamel. Derreta a manteiga em uma panela e adicione a farinha. Ferva em fogo baixo, mexendo sempre, e adicione o leite. Deixe tudo ferver. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Adicione o queijo ralado e misture bem.

11. Quando o sanduíche tiver assado por 45 minutos, despeje o bechamel e o queijo ralado por cima. Gratine por cerca de 5 minutos com a função grill do forno.

Tempere o seu super sanduíche com salsa picada.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)