QUE CHEIRO! Sobrecoxas de frango ao vinho branco Campanhamento de alho sobre polenta picante

13 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes (pare 3 ou 4 pessoas)

50 ml de azeite;

4 sobrecoxas de frango;

Sal grosso;

Grãos de pimenta;

2 cebolas picadas;

2 dentes de alho picados;

100 ml de vinho branco;

100 ml de molho de tomate;

400 ml de caldo de galinha;

3 tomates picados;

1 colher de chá de orégano;

50 g de azeitonas verdes divididas ao meio e sem caroço;

1 limão siciliano picado;

30 g de alcaparras;

10 g de manjericão picadinho;

Rúcula e queijo parmesão.

Para a polenta

100 g de amido de milho;

600 ml de caldo de galinha;

2 colheres de sopa de manteiga;

100 g de parmesão ralado;

Sal.

Passo a passo

1. Aqueça o azeite em uma frigideira. Frite as sobrecoxas de frango (primeiro com o lado da pele para baixo) e tempere com sal e pimenta antes de virar. Em seguida, retire as sobrecoxas da frigideira e reserve-as.

2. Refogue a cebola picada e o alho no azeite quente, junte o vinho branco e deixe ferver. Para obter um sabor especialmente forte, você pode flambar tudo rapidamente.

3. Em seguida, adicione o molho de tomate, o caldo de galinha, o tomate picado e o orégano e deixe cozinhar.

4. Em seguida, coloque as sobrecoxas de frango na panela e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 a 20 minutos. Por fim, adicione as azeitonas, o limão picado, alcaparras e manjericão picadinho. Misture tudo bem.

5. Para a polenta, cozinhe o caldo de galinha, adicione gradualmente o amido de milho, enquanto mexe, e tempere com sal. Deixe ferver por cerca de 20 minutos, mexendo regularmente. Por fim, adicione a manteiga e o queijo parmesão. Sirva as sobrecoxas de frango na polenta, acompanhadas de rúcula e queijo parmesão.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)