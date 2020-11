PARA VOCê APROVEITAR! Sopa de batata-doce com alho-poró Confira a receita!

4 NOV 2020 - 11h:42 Por Redação

Ingredientes

2 alhos-porós médios limpos em rodelas finas

1 batata-doce média descascada e picada

1 cebola pequena descascada e picada

1 colher (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de ervas frescas (cebolinha-verde, salsinha, coentro) picadas

2 colheres (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

Para decorar : coentro frito

Modo de preparo

Limpe o alho-poró, corte a parte branca em rodelas finas. Lave as folhas e parta-as ao meio.

Coloque em uma panela a batata-doce, a cebola e 1 litro de água. Cubra com as folhas de alho-poró. Cozinhe por 25 minutos ou até a batata ficar bem macia (quase desmanchando). Retire do fogo, despreze as folhas do alho-poró e, ao amornar, bata no liquidificador. Reserve.

Disponha em uma panela a manteiga e o alho-poró. Leve ao fogo e refogue, mexendo de vez em quando, até o alho-poró ficar al dente. Incorpore a batata-doce batida, as ervas, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe, mexendo de vez em quando, até ferver. Retire do fogo e sirva decorada com coentro frito.