HUMM! Sopa no pão Para espantar o frio

29 MAI 2020 - 05h:00 Por Redação

INGREDIENTES

250g de Argola Galo Sêmola

2 colheres (sopa) de azeite

200g de peito de frango (em cubos)

1 cebola picada

3 talos de alho poro (rodelas finas)

1 litro água fervente

1 cenoura pequena (cubos pequenos)

1 abobrinha pequena (cubos pequenos)

1 colher (sobremesa) de sal

Meia colher (café) de pimenta do reino moída (opcional)

4 pães italianos redondo médio (corte a tampa e retire o miolo dos pães)

1 xícara (chá) de salsa picada ou ervas da sua preferência.

100g de queijo ralado

MODO DE PREPARO

1. Em uma panela grande, coloque 1 L de água para cada 100g de massa crua

2. Em uma panela grande, em fogo médio, doure o frango no azeite.

3. A seguir junte a cebola e o alho porró e refogue até murcharem um pouco.

4. Adicione a água, a cenoura, cozinhe por 5 minutos.

5. Junte a abobrinha e o macarrão e cozinhe por mais 5 minutos.

6. Tempere com o sal e pimenta do reino e a salsa.

7. Sirva em porções individuais dentro do pão italiano, polvilhadas com om queijo ralado.

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 4 porções

(Fonte: Selmi - selmi.com.br)