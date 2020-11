DELICIAS! Souflé de legumes Confira a receita

30 NOV 2020 - 09h:31 Por Redação

INGREDIENTES

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

300 ml de leite

2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

1 pitada de sal

50 g de queijo ralado

4 ovos

legumes cozidos e cortados em cubos

MODO DE PREPARO

Derreta a manteiga, sem deixar esquentar muito.

Junte a farinha, o sal e o leite e mexa sempre até engrossar.

Retire do fogo e deixe esfriar.

Misture as gemas bem batidas, o queijo e os legumes.

Por fim, acrescente as claras em neve.

Leve imediatamente ao forno a 180° C, em um pirex untado com manteiga, por 15 minutos.