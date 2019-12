DELÍCIA Surpresa de bacon e queijo Derreta-se com esta delícia com surpresa de bacon e queijo

27 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Você vai precisar de

- 1 queijo camembert

- 1 folha circular de massa folhada

- gema

- 1 batata cozida

- ½ cebola roxa, cortada bem fininha

- 1 colher de sopa de salsinha, cortada bem fina

- aprox. 12 tiras de bacon

Como fazer

- Primeiro coloque o camembert em uma tábua e retire o meio, deixando um anel de queijo um pouco mais espesso do que 1,5 cm. Corte a parte do meio em pequenos pedaços e guarde.

- Coloque a massa folhada em um tabuleiro forrado com papel manteiga. Coloque o anel de queijo no centro e dobre a massa folhada para cima, cobrindo todo o anel.

- Pincele o anel generosamente com a gema.

- Para o recheio, corte a batata cozida em fatias e coloque-as como primeira camada dentro do anel de massa e queijo. Em seguida, adicione os pedaços de camembert que você guardou, seguidos da cebola e da salsinha.

- Para o próximo passo, cubra um prato grande com um pedaço de filme pvc. Arrume as fatias de bacon em formato gradeado. Faça assim: coloque uma fatia na vertical na beirada do prato e outra na horizontal, por cima da primeira fatia, na parte superior do prato. Coloque mais quatro fatias horizontais logo abaixo dessa. Dobre a segunda e quarta fatias por cima da fatia na vertical (elas ficarão viradas para o lado esquerdo). Coloque uma segunda fatia na vertical, ao lado da primeira, e passe a segunda e quarta fatias na horizontal por cima desta. Dobre a primeira e terceira fatias para a esquerda e coloque uma terceira fatia na vertical. Passe a primeira e terceira fatias para a direita, por cima desta e siga os mesmos passos até chegar ao final do prato.

- Você terá uma tela de bacon mais ou menos quadrada. Corte o bacon e o filme pvc seguindo a borda do prato, criando um formato circular. Refrigere por 30 minutos.

- Finalmente, coloque a tela de bacon - com o filme pvc virado para cima - por cima do anel de massa e queijo. Retire o plástico e modele o bacon ao redor da borda do anel. Asse sua obra de arte por 15 minutos a 180ºC.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)