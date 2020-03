DIFERENTE Tigela de queijo parmesão com espaguete e legumes O queijo dá massa um sabor especial

12 MAR 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

100 g de parmesão ralado finamente.

Recheio

200 g de espaguete;

1 abobrinha;

1 berinjela;

1 pimentão amarelo;

1 pimentão laranja;

10 tomates-cereja;

Azeite;

Sal e pimenta;

Parmesão ralado;

Manjericão fresco.

Passo a passo

1) Espalhe o parmesão em um círculo em uma assadeira coberta com papel manteiga e asse por 7 minutos a 190 °C. Deixe o queijo esfriar um pouco, mas coloque-o ainda quente em uma tigela virada de cabeça para baixo; modele-o suavemente com a mão e deixe esfriar completamente.

2) Enquanto isso, cozinhe o espaguete. Corte os legumes em cubinhos, frite-os em azeite e tempere-os com sal e pimenta antes de adicionar o macarrão cozido à panela.

3) Remova cuidadosamente a tigela de queijo parmesão já endurecida, coloque-a em um prato com a abertura para cima e encha-a com macarrão e legumes. Decore com queijo parmesão ralado e manjericão fresco antes de servir.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)