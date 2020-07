ONE POT Tomates recheados com carne moída Receita muito simples que não precisa de forno, só uma panela

14 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

150 g de carne moída;

Sal e pimenta;

3 tomates grandes;

200 g de mussarela ralada;

1 cebola roxa;

1/2 pimentão amarelo;

3 ovos;

3 colheres de sopa de salsa picada;

Palito de dente;

1 colher de sopa de extrato de tomate;

Óleo.

Passo a passo

1. Frite brevemente a carne moída, temperando-a com sal e pimenta. Em seguida, despeje em uma tigela e deixe esfriar.

2. Corte a base do tomate. Reserve o tampo.

3. Esvazie os tomates com uma colher. Em seguida, coloque os tomates com a polpa em uma panela.

4. Recheie os tomates com mussarela até a metade, adicione um pouco de carne moída, cebola, pimenta, salsa, um ovo e misture.

5. Adicione a mussarela e feche os tomates com a peça cortada anteriormente, e fixe-a com palitos de dente. Deixe o tomate recheado cozinhar, tampado, em fogo médio por 10 minutos.

6. Em seguida, retire a tampa e deixe o molho reduzir até ferver. Em seguida, adicione o restante da cebola, pimentão, salsa e um pouco de extrato de tomate e misture tudo delicadamente. Vire os tomates para cozinhar do outro lado, até que estejam um pouco dourados por cima.

Coloque o tomate no prato com o molho, retire os palitos e polvilhe o prato com salsa!

(Fonte: A Receitaria - areceitaria.com.br)