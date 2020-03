REFEIÇÃO FARTA Torre de omeletes com vegetais, queijo e bacon Se você gosta de omeletes e panquecas salgadas, definitivamente deveria experime

29 MAR 2020 - 15h:57 Por Redação

Ingredientes

Para a massa

12 ovos;

250 g de farinha;

250 g de cream cheese;

Sal;

Pimenta.

Para os diferentes tipos de recheios

1 pimentão vermelho picado;

1 pimentão amarelo picado;

5 cogumelos médios, cortados em cubos;

300 g de espinafre;

100 g de cream cheese;

200 g de picles;

100 g de queijo cheddar;

100 g de mussarela;

100 g de queijo prato ou bola;

Noz-moscada.

Mais

Bacon;

Cebolinha picada;

Espetos.

Passo a passo

1) Coloque os ovos, a farinha e o cream cheese em uma tigela e misture tudo até obter uma massa homogênea. Tempere a massa com sal e pimenta.

2) Misture o espinafre com o cream cheese para a primeira omelete. Despeje cerca de 200 g da massa em uma frigideira untada e coloque o espinafre com cream cheese sobre ela. Tempere com noz-moscada. Tampe a panela e deixe a omelete cozinhar lentamente. Depois de pronta, adicione mussarela.

3) Para a próxima omelete, coloque massa na frigideira e acrescente pimentão amarelo picado. Coloque uma tampa na frigideira e deixe cozinhar lentamente. Quando estiver pronta, coloque-a sobre primeira omelete e adicione queijo prato ou bola.

4) Para a terceira omelete, coloque os cogumelos picados sobre a massa. Depois de cozida, coloque-a sobre as outras e espalhe o queijo cheddar sobre ela.

5) Coloque picles picados bem finos na massa para a próxima omelete. Quando estiver pronta, coloque-a sobre as outras e adicione mussarela.

6) Para a penúltima omelete, adicione pimentão vermelho picado à massa. Quando estiver pronta, coloque-a sobre as outras omeletes e adicione queijo cheddar.

7) Prepare a última omelete simples e coloque-a como última camada. Polvilhe-a com todos os tipos de queijos e pedaços de bacon. Coloque 4 espetos nas omeletes e asse a 175 °C por 25 minutos.

Sirva esta torre de omeletes com cebolinha picada.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)