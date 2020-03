SOBREMESA PERFEITA Torta cremosa listrada Receita é realmente muito simples

4 MAR 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

22 biscoitos champanhe;

36 biscoitos de chocolate, sem recheio;

250 ml de leite.

Para o pudim

1,750 l de leite;

75 g de farinha;

245 g de açúcar;

80 g de amido de milho;

1 ovo;

Raspas de limão siciliano.

Mais

Forma de bolo (23 x 23 cm);

Papel manteiga;

Papel ofício.

Passo a passo

1) Cubra a forma com papel manteiga. Coloque uma tigela por baixo, para que fique inclinada. Dessa forma, os biscoitos não cairão quando você os enfileirar.

2) Mergulhe 3 biscoitos champanhe no leite e coloque-os na forma, como mostra a foto.

3) Coloque 4 biscoitos de chocolate (sem mergulhá-los no leite) em pé na frente dos biscoitos champanhe: 2 na horizontal e 2 na vertical, alternando cada vez.

4) Preencha a forma com as fileiras de biscoitos intercalados (lembre-se de molhar o biscoito champanhe no leite).

5) Em uma panela, coloque o leite, a farinha, o açúcar, o amido, o ovo, a baunilha e as raspas de limão, misture tudo e leve para ferver. Quando o pudim tiver uma consistência cremosa, retire-o do fogo.

6) Despeje o pudim na forma sobre os biscoitos. Coloque a torta na geladeira por pelo menos de 2 a 3 horas. É ainda melhor se você puder deixá-la durante a noite.

7) Corte tiras de papel da mesma largura. Coloque as tiras na torta e polvilhe cacau em pó através de uma peneira. Em seguida, remova cuidadosamente as tiras de papel novamente. Isso cria um belo padrão listrado.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)