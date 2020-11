DELÍCIAS Torta de frango de liquidificador Fácil e gostoso

16 NOV 2020 - 10h:50 Por Redação

Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de óleo

3 ovos

1 cubo de caldo de galinha

Sal a gosto

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Margarina e farinha de trigo para untar

Recheio

4 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

1 tomate picado

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1/2 lata de milho escorrida

3 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Para o recheio, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 3 minutos. Adicione o tomate, o extrato, a ervilha e o milho e refogue por mais 3 minutos. Acrescente o frango, o cheiro-verde, sal e pimenta e refogue por mais 5 minutos. Desligue, misture com o requeijão e deixe esfriar.

Bata no liquidificador o leite, o óleo, os ovos e o sal. Transfira para uma tigela, acrescente a farinha e o fermento, misturando com uma colher. Despeje metade da massa em uma fôrma de 30cm X 22cm untada e enfarinhada, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Polvilhe o queijo ralado e leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos ou até dourar. Deixe amornar, corte em quadrados e sirva.