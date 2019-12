IDEIA RÁPIDA Torta de legumes e presunto Saborosa torta de legumes e presunto em camadas

24 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Ingredientes

- 1 rolo de massa folhada;

- 1 cebola roxa;

- 1 bola de mussarela;

- 2 cenouras grandes;

- 2 abobrinhas;

- 1 berinjela;

- 12 fatias de presunto de parma;

- 150 g de cream cheese;

- 4 ovos;

- Sal;

- Pimenta;

- Prato para gratinar: 24 cm de diâmetro.

Passo a passo

1) Arrume a massa folhada no prato para gratinar e retire o excesso.

2) Corte a cebola em cubos grandes e a mussarela em fatias. Espalhe-os sobre a massa folhada.

3) Corte a abobrinha, a cenoura e a berinjela ao comprido.

4) Agora, coloque as tiras de vegetais em camadas alternadas, de fora para dentro do prato. Comece com as fatias de cenoura, depois abobrinha e, por fim, berinjela. O presunto será a quarta camada. Continue até chegar ao centro do prato.

5) Misture os ovos com o cream cheese e tempere com sal e pimenta. Despeje a mistura nos espaços entre as camadas de legumes no prato. Leve o prato ao forno a cerca de 180 °C por 30 minutos.

Se você preferir um prato vegetariano, apenas tire o presunto. Em vez disso, você pode usar uma abobrinha ou espalhar algumas fatias de alho-poró.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)