HUMM! Torta de maçã com crosta crocante Uma receita muito simples, que é preparada num piscar de olhos

22 FEV 2020 - 08h:39 Por Redação

Ingredientes

Para a massa

500 g de farinha;

250 ml de leite;

7 g de fermento biológico seco;

40 g de manteiga;

15 ml de óleo;

70 g de açúcar;

1/2 colher de chá de sal;

1 ovo médio.

Para o crumble (farelo)

120 g de manteiga;

200 g de açúcar;

150 g de farinha.

Para o recheio

5 maçãs;

30 g de manteiga;

1 colher de chá de canela.

Mais

1 ovo pequeno (batido) para pincelar;

Forma de bolo de 30-35 cm de diâmetro.

Passo a passo

1. Primeiro, prepare a massa. Para isso, dissolva o açúcar e o sal no leite quente. Misture o fermento com a farinha na sua superfície de trabalho. No centro da mistura, faça um buraco e despeje o leite. Derreta a manteiga e coloque-a, com o ovo, no buraco que você fez. Amasse tudo. Se a massa ainda estiver um pouco líquida, adicione um pouco mais de farinha. Se estiver muito seca, adicione um pouco de leite. Em seguida, adicione um pouco de óleo e continue a amassar. Unte uma tigela com óleo, coloque nela a massa e cubra-a. Deixe descansar por cerca de uma hora e meia.

2. Descasque as maçãs e corte-as em cubos. Aqueça os cubos numa panela com óleo por 3 a 5 minutos. Por fim, adicione a canela.

3. Agora prepare o crumble. Basta misturar farinha com açúcar e manteiga.

4. Divida a massa em 7 ou 8 pedaços do mesmo tamanho. Abra cada uma em forma de círculo. O diâmetro dos círculos deve ser um pouco menor que o da forma do bolo.

5. Coloque o crumble sobre a metade inferior de cada círculo de massa. Tente reservar algum farelo para usar mais tarde. Você precisará nas etapas 6 e 10.

6. Dobre os círculos da massa ao meio e espalhe crumble sobre eles novamente.

7. Adicione os cubos de maçã à esquerda e à direita do semicírculo de massa.

8. Enrole os dois lados do semicírculo até o meio, criando um cone.

9. Repita o processo com o restante da massa e arrume os cones numa assadeira como mostra a foto abaixo.

10. Pincele tudo com ovo batido e espalhe o restante do crumble por cima. Asse a 180 °C por 45 minutos.

Esta torta também pode ser feita com outras frutas, como pera ou pêssegos, por exemplo.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)