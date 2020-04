DELÍCIAS VERMELHAS Torta de morango Sobremesa leve e com bastante fruta

24 ABR 2020

Você vai precisar de

Para o mousse

750 g de morangos cortados ao meio

250 g de morangos

1 colher de sopa de suco de limão siciliano

300 g de gelatina

150 g de açúcar de confeiteiro

1 colher de chá de essência de baunilha

750 g de cream cheese

300 g de creme de leite bate chantilly

Para a massa

3 ovos

75 g de açúcar

25 g de amêndoas moídas

75 g de farinha

1 pitada de sal

Para decorar

250 g de morangos cortados ao meio

Como fazer

Cubra uma tigela grande (aprox. 22 cm de diâmetro) com película aderente transparente e então coloque os morangos cortados ao meio por cima.

Em uma outra tigela grande, coloque o resto dos morangos e bata-os com suco de limão siciliano até formar um purê.

Agora, esquente água em uma panela e dissolva a gelatina nela em fogo baixo. Tire a panela do fogo e misture duas colheres de sopa do purê de morango com a água de gelatina.

Coloque essa mistura com o resto do purê e depois adicione açúcar de confeiteiro, essência de baunilha, cream cheese e o creme de leite bate chantilly. Misture os ingredientes até formar um creme homogêneo. Espalhe-o na tigela com os morangos sobre a película.

Agora, a massa: primeiro, bata ovos e açúcar com uma batedeira até a massa ficar quase branca. Então, coloque as amêndoas moídas e a farinha, além do sal. Misture então até formar uma massa homogênea. Coloque a massa em uma assadeira untada (aprox. 18,5 cm de diâmetro) e leve ao forno por 15 minutos a 180 ºC em modo ventilação.

Depois de esfriar, retire a massa da assadeira e coloque-a sobre a tigela com os morangos e o mousse. Leve então à geladeira por 12 horas.

Por fim, vire a torta em um prato grande e tire-a da tigela. Para decorar, coloque morangos em volta da torta.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)