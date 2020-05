DOCE Torta de Palha Italiana Sobremesa linda, delicada e perfeita para qualquer época do ano

28 MAI 2020 - 05h:00 Por Redação

INGREDIENTES

1 pacote de biscoito Galo Maizena (360g)

2 latas de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

2 caixas de creme de leite

280g de chocolate meio amargo

MODO DE PREPARO

1. Em uma panela média, junte o leite condensado, a manteiga, o creme de leite e o chocolate meio amargo.

2. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar, até que a mistura comece a desgrudar do fundo da panela.

3. Unte uma forma redonda de fundo removível (21 cm) e posicione uma folha de papel manteiga no fundo.

4. Cubra o fundo da forma com uma camada do biscoito Galo. Em seguida, cubra os biscoitos com uma porção do brigadeiro.

5. Faça as camadas de biscoito intercaladas com brigadeiro, até aborda da forma.

6. Leve à geladeira por aproximadamente 4 horas para firmar.

7. Desenforme, decore com biscoito Galo esfarelados por cima e sirva gelado.

Tempo de preparo: 30 minutos (+4h de geladeira)

Rendimento: 6 porções

(Fonte: Selmi - selmi.com.br)