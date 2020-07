CRIATIVO Torta de peru aberta Delícia criativa para uma refeição em família

10 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

INGREDIENTES

RECHEIO

5 xícaras (chá) de Peru Sadia assado e desfiado

1 colher (sopa) de Qualy cremosa sem sal (um pouco mais para untar)

1/2 xícara (chá) de conhaque

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de leite desnatado

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 xícara (chá) de queijo gruyère

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

Noz-moscada ralada a gosto

2 colheres (sopa) de cebolinha picada

MASSA

5 colheres (sopa) de Qualy cremosa sem sal

2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (café) de sal

1 gema

2 colheres (sopa) de água

MODO DE PREPARO

Em um recipiente, peneire a farinha, abra um buraco no centro e coloque a margarina, o sal e a gema. Amasse bem com as mãos, acrescente a água e sove até a massa ficar lisa e uniforme;

Cubra a massa com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos na geladeira.

Em uma frigideira, refogue o peru na margarina. Adicione o conhaque e flambe, inclinando a frigideira para que a chama incendeie a bebida;

Quando a chama apagar, acrescente a farinha de trigo, o leite, o parmesão e o gruyère e misture.Tempere com o sal, a pimenta, a noz-moscada e a cebolinha e reserve.

Abra a massa entre folhas de plástico-filme com ajuda de um rolo e forre o fundo e as laterais de uma assadeira redonda de fundo removível;

Coloque o recheio sobre a massa e finalize com o parmesão ralado;

Leve para assar em forno a 200°C por aproximadamente 40 minutos. Sirva em seguida.

(Fonte: Sadia)