QUEIJO Torta folhada de camembert com bacon e batata Quem não gosta de um bom queijo?

28 DEZ 2019 - 07h:00 Por Redação

Ingredientes

- 4 queijos camembert;

- 1 rolo de massa folhada, diâmetro de 35 cm;

- 1 ovo para pincelar;

- 150 g de batatas cortadas em cubos;

- 5 g de salsinha picada;

- 150 g de fatias de bacon;

- 3 ovos;

- 350 ml de creme de leite;

- sal;

- pimenta;

- 1 cebola roxa.

Como fazer

1) Comece cortando um círculo no meio do queijo camembert com a ajuda de um copinho. Repita esse processo com todos os outros três queijos.

2) Abra a massa folhada (diâmetro de 35 cm) e coloque as metades dos queijos camembert como mostrado no vídeo.

3) A massa deve ter uma borda livre de mais ou menos 3 cm. Pincele essa borda com ovo batido.

4) Dobre a massa e "grude-a" ao camembert. Pressione bem para que não fique nenhum buraco.

5) Corte as batatas e um camembert em cubinhos. Misture-os com bacon frito, salsinha picada, creme de leite, três ovos, pimenta e sal em uma tigela. Depois, despeje a mistura no meio dos camemberts.

6) Por fim, polvilhe cebola roxa picada no meio e pincele a massa por fora com ovo batido. Leve tudo ao forno por 30 minutos a 200 ºC com o modo ventilação ligado.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)