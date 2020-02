FANTÁSTICO Torta gratinada com carne desfiada e purê de batata Combina todos esses ingredientes, envolvidos em uma deliciosa crosta crocante

5 FEV 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Para a carne

Aprox. 2,5 kg de costela de boi com osso;

1 colher de sopa de sal;

1 colher de sopa páprica doce;

1/2 colher de sopa de pimenta;

200 g de bacon;

2 cebolas;

4 dentes de alho;

400 g de cogumelos castanhos;

2 ramos de tomilho;

1 colher de sopa de extrato de tomate;

400 ml de vinho tinto;

500 ml de caldo de carne.

Para a massa da torta

500 g de farinha de trigo;

135 ml de água;

1 ovo;

1/2 colher de chá de sal.

Para o purê

1,5 kg de batatas cozidas;

60 g de parmesão;

100 g de queijo ralado;

3 ovos;

90 ml de creme de leite;

1 colher de chá de sal.

Passo a passo

1) Cubra a carne com sal, páprica e pimenta. Em seguida, frite-a de ambos os lados e reserve.

2) Agora coloque o bacon na panela e frite com a cebola e o alho picados no restante do óleo. Em seguida, adicione os cogumelos, tomilho e extrato de tomate.

3) Agora coloque as costelas de volta na assadeira. Regue tudo com vinho tinto e caldo de carne e asse em forno coberto a 140 °C, em calor circulante, por cerca de 5 horas. Regue a carne em intervalos regulares com um pouco do caldo da assadeira para deixá-la ainda mais macia.

4) Enquanto isso, prepare a massa da torta. Amasse todos os ingredientes em uma tigela e deixe a massa descansar na geladeira por cerca de 1 hora. Em seguida, abra-o e coloque-a em uma assadeira; corte o excesso da massa nas bordas. Em seguida, asse por 25 minutos a 180 °C.

Dica: coloque papel manteiga sobre a massa e coloque um peso em cima dela (ex: caroços de feijão), para que não suba irregularmente.

5) Para o purê de batatas, coloque todos os ingredientes em um recipiente e amasse-os para obter uma mistura suave. Em seguida, despeje em um saco de confeiteiro com um bico em forma de estrela. Retire o osso da carne a desfie com dois garfos.

6) Coloque a carne na massa de torta já pré-cozida. Faça montinhos de purê sobre a carne e depois leve de novo ao forno, desta vez por 5 minutos, a 180 °C.

(Fonte:A Receitaria - www.areceitaria.com.br)