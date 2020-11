ÁGUA NA BOCA Torta mousse de morango Confira a receita

16 NOV 2020 - 10h:56 Por Redação

Ingredientes

1 pacote de biscoito maisena sabor chocolate triturado (200g)

4 colheres (sopa) de manteiga

1 clara

Morangos para decorar

Mousse de morango

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite (600g)

2 envelopes de pó para suco sabor morango (70g)

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

Calda

2 xícaras (chá) de morangos picados

1 xícara (chá) de açúcar

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o biscoito com a manteiga e a clara até formar uma farofa úmida e forre o fundo de uma fôrma de aro removível de 24cm de diâmetro. Leve ao forno alto, preaquecido, por 10 minutos. Retire e deixe esfriar. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o suco e a gelatina dissolvida conforme as instruções da embalagem até homogeneizar. Espalhe sobre a massa e leve à geladeira por 4 horas. Para a calda, bata os ingredientes no liquidificador, transfira para uma panela e leve ao fogo baixo por 5 minutos, após levantar fervura. Deixe esfriar. Desenforme a torta, cubra com a calda, decore com morangos e sirva em seguida.