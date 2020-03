DOCE Torta Tipo cheesecake trançada e com frutas vermelhas frescas

22 MAR 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

Para a massa

580 g de farinha;

250 ml de leite morno;

7 g de fermento biológico seco;

1 ovo;

100 g de açúcar;

60 g de manteiga mole;

2 colheres de sopa de leite misturadas com um ovo para pincelar.

Para o creme

460 g de cream cheese;

100 g de açúcar;

1 ovo;

1 colher de sopa de amido de milho;

Baunilha.

Decoração

Frutas vermelhas;

Açúcar de confeiteiro.

Passo a passo

1) Misture o leite com o fermento e amasse a mistura com a farinha, o ovo, o açúcar e a manteiga, para preparar a massa. Coloque-a em uma tigela. Quando a massa não grudar mais nas mãos ao amassá-la, cubra-a com um pano e deixe repousar por 45 minutos.

2) Abra a massa em círculo sobre uma superfície enfarinhada e pressione uma tampa de panela grande no meio, como mostrado abaixo.

3) Corte a massa do lado de fora da tampa em pequenas franjas.

4) Agora trance as franjas seguindo as etapas mostradas no vídeo. Em seguida, deixe a massa descansar por 15 minutos.

5) Fure toda a superfície da massa com um garfo. Bata um o ovo com leite e pincele a massa com a mistura.

6) Misture todos os ingredientes para o creme e espalhe-os sobre a massa, dentro do círculo de trança.

7) Asse tudo por 30 a 35 minutos a 160 °C. Deixe esfriar antes de enfeitar com frutas e polvilhe com açúcar de confeiteiro antes de servir.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)