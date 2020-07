TAMANHO GG Três receitas de sanduíches Receita a seguir mostra como fazer sanduíches tamanho GG usando uma assadeira e ovos

30 JUL 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

9 ovos;

100 ml de leite;

Sal;

Pimenta;

3 colheres de sopa de cebolinha picada;

12 fatias de pão de forma (9 x 9 cm);

Pedaço de manteiga congelada.

Sanduíche de filé

Bife, assado e fatiado;

Cebolas roxas em rodelas, fritas e com vinagre balsâmico;

Pimentões vermelhos e amarelos, grelhados;

Fatias de mussarela;

Molho de carne.

Club Sandwich

Peito de frango cozido;

Bacon frito;

Alface;

Fatias de tomate;

Maionese.

Sanduíche de queijo

Queijo Camembert;

Rodelas de maçã, salgados e caramelizados;

Geleia de cranberry.

Passo a passo

1. Unte uma assadeira (30 x 40 cm) e a preaqueça no forno. Misture os ovos com o leite, sal, pimenta e cebolinha.

2. Retire a assadeira do forno, espalhe a mistura de ovos uniformemente dentro dela e forre-a com 12 fatias pão de forma. Rale o pedaço de manteiga congelada sobre as fatias. Asse a 180 °C por 10 minutos.

3. Vire a assadeira enquanto ainda estiver quente. Corte tudo em 3 tiras ao comprido.

4. Agora prepare os sanduíches: coloque uma fatia de mussarela e pimentão grelhado em cada uma das duas fatias no centro da primeira tira.

5. Dobre as duas fatias de fora por cima das do meio.

6. Coloque o molho de carne em um sanduíche e adicione tiras de filé e cebola frita por cima.

7. Agora coloque os dois sanduíches em cima um do outro e prenda tudo com palitos de madeira. O primeiro sanduíche está pronto.

8. Coloque uma folha de alface em cada uma das duas fatias de pão no meio da segunda tira. Coloque um pouco de frango na salada e dobre as fatias externas sobre as do meio.

9. Espalhe a maionese sobre os dois sanduíches e coloque o bacon por cima. Adicione também uma fatia de tomate. Prenda o sanduíche novamente com palitos de madeira.

10. Corte um camembert ao meio longitudinalmente e coloque as duas metades nas duas fatias de pão no meio da terceira tira. Agora dobre as duas torradas externas em direção ao centro. Distribua geleia de cranberry e 3 fatias de maçã em uma fatia.

11. Forme os sanduíches, prenda com espetos e corte todos os sanduíches na diagonal. (Fonte: A Receitaria)