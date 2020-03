APERITIVO Triângulos fritos com frango desfiado Uma ideia fácil e deliciosa

11 MAR 2020 - 05h:00 Por Redação

Ingredientes

2 peitos de frango (aproximadamente 300 g);

150 g de cream cheese;

50 g de molho picante;

1/2 colher de chá de páprica doce;

2 dentes de alho;

2 colheres de sopa de cebolinha picada;

3 tortillas de trigo;

30 g de farinha;

30 ml de água;

150 g de flocos de milho (corn flakes);

3 ovos;

Óleo para fritar.

Passo a passo

1.Frite os peitos de frango e desfie-os com dois garfos. Adicione o cream cheese, molho picante, cebolinha, alho e páprica. Misture tudo.

2.Misture a farinha com a água para criar um tipo de "cola" comestível.

3.Corte uma tortilla de trigo ao meio e passe a "cola"num dos cantos. Enrole metade da tortilla em formato de cone e recheie-o com 2 colheres de sopa da mistura de frango. Cole também a parte superior do cone e pressione-o, criando um triângulo. Repita o procedimento com o restante dos ingredientes até obter 6 tortillas.

4. Passe as tortillas no ovo, nos flocos de milho e frite-as em óleo quente.

(Fonte: A Receitaria - www.areceitaria.com.br)