OBSERVATÓRIO A corrida eleitoral começou fraca Confira a coluna Observatório publicada no Jornal do Povo, na edição deste sábad

3 OUT 2020 - 09h:30 Por Redação

PARADA

A primeira semana desde que a campanha eleitoral foi iniciada, em Três Lagoas, começou tranquila, tantos nas redes sociais, quanto nas ruas da cidade. Os candidatos começaram devagar.

PANDEMIA

A “calmaria” na campanha eleitoral em Três Lagoas pode estar relacionada a pandemia da Covid-19, já que na cidade,decretos proíbem aglomerações. Os candidatos vão precisar usar a criatividade para campanha. Sem contar que, tem muito eleitor que já declarou em redes sociais que não querem receber visitas. Muitos, em resposta a recomendação das autoridades para que as pessoas fiquem em casa por conta da Covid, estão dizendo que visitas estão proibidas.

CANDIDATURAS

Em Três Lagoas, por enquanto,nenhuma candidatura foi impugnada, até porque ainda estão em análise.

CONTRADITÓRIO

Algumas pessoas, principalmente trabalhadores das indústrias, têm reclamado da falta do transporte público em Três Lagoas. Desde o início da pandemia, esse serviço está suspenso na cidade por decisão do Comitê de enfrentamento à Covid-19. Outra situação que tem gerado reclamação é a proibição de idosos nas igrejas. Muitos alegam ser uma contradição, já que bares e lanchonetes estão liberados, inclusive com a presença de músico.

SEM COMENTÁRIOS

Apesar dos maquinários terem deixado a pista por falta de recursos e os serviços terem sido interrompidos, o Dnit alega que as obras de restauração da BR-262 não foram interrompidas. O órgão alega que a obra só é paralisada quando ocorre o fim o contrato. Tem coisas que é melhor nem comentar!