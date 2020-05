ONU diz que jornalismo é essencial para neutralizar 'pandemia da desinformação'

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou neste domingo (3) que o jornalismo é essencial para ajudar a neutralizar os danos causados pelo que classifica como "pandemia da desinformação".

Em um vídeo veiculado no Twitter, por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o mandatário defendeu o segmento, destacando-o como crucial para a tomada de "decisões fundamentadas", no âmbito do combate à covid-19.

Journalists & media workers help us make informed decisions that could make the difference between life & death.



On #WorldPressFreedomDay, I call on governments to protect media freedom & support journalists so they can do their jobs throughout the #COVID19 pandemic & beyond.