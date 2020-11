RETA FINAL Maior movimentação de cabos eleitoras e candidatos nas ruas Leia a coluna Observatório da edição do Jornal do Povo deste sábado

7 NOV 2020 - 07h:00 Por Redação

RETA FINAL

Na reta final da campanha eleitoral, já é possível ver uma movimentação maior de cabos eleitorais e candidatos nas ruas de Três Lagoas. Alguns têm optado por bandeiraço e carreatas pelas ruas da cidade.

FIM

Na próxima quinta-feira, dia 12, encerra a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Nas últimas eleições, o tempo de duração da propaganda no rádio e TV foi reduzido.

INVESTIMENTO

O presidente da Suzano, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, Walter Schalka, afirmou que novas oportunidades estão no radar da companhia. Sem dar maiores detalhes, ele anunciou que a empresa investirá em uma nova fábrica de celulose, mas não especificou quando isso acontecerá, e nem em qual Estado. Vale ressaltar que, no final do ano passado, a Suzano anunciou a aquisição de 106 hectares de terras e a obtenção de licença para instalação de uma fábrica de celulose, a ser instalada em Ribas do Rio Pardo. A fábrica teria capacidade de processamento de 2,2 milhões de toneladas.

DECORAÇÃO

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernando Jurado, disse que espera que a prefeitura mantenha a decoração natalina na área central, assim como nos anos anteriores. A decoração deverá ser instalada, até para ajudar nas vendas do comércio ,mas a queima de fogos no balneário já está descartada por conta da pandemia da Covid-19.

INFRAESTRUTURA

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) disse que ao entrar em Mato Grosso do Sul dá vontade de chorar pela falta de infraestrutura e diante de um Estado que tem uma das maiores cargas tributárias, em especial do ICMS. A senadora destacou que MS está em local privilegiado, mas falta infraestrutura.

SEM PREVISÃO

E por falar em infraestrutura, a senadora Soraya Thronicke disse que não tem previsão para o governo federal retomar as obras de melhorias na BR-262. Segundo ela, o orçamento do governo federal para infraestrutura foi reduzido. As obras foram paralisadas em agosto por falta de recursos.