PARANAÍBA 8% aprovam e 92% reprovam gestão Ronaldo, aponta sondagem Em 2019 vice-prefeito revelou pesquisa em que 'Miziara' teria 85% de rejeição

19 FEV 2020 - 21h:31 Por Leonardo Guimarães

Uma sondagem de opinião feita pela Rádio Cultura FM Paranaíba 106,3 MHz apontou 92% de desaprovação a atual administração municipal em Paranaíba (MS). 8% aprovam.

Na enquete, com duração de sete dias e que esteve aberta para votação na rede social da emissora entre os dias 12 e 19 de fevereiro de 2020, foi feita a seguinte pergunta: “Próximo de encerrar o ciclo, você APROVA a atual administração municipal? Responda e, se puder, justifique. Queremos ouvir você.” Participaram do inquérito estatístico 946 pessoas. Destas, 75 disseram APROVAR e 871 REPROVAR a gestão do prefeito Ronaldo Severino de Lima (PSDB).

Chamou a atenção que, no campo aberto para justificativas de apoiadores e não apoiadores, somente os que reprovam a administração justificaram a resposta. Dos 8% que aprovam, ninguém se manifestou.

Aumento da rejeição

Os números da enquete se alinham a números apresentados pelo vice-prefeito, Elson Cesar Garcia (Cesinha Leal – DEM) em julho de 2019.

Na ocasião, em entrevista exclusiva ao Jornal do Povo, da Cultura FM, Cesinha afirmou que uma pesquisa feita pelo PSDB, Governo do Estado, havia apontado 85% de rejeição do eleitorado paranaibense em relação a Ronaldo.

O vice-prefeito também afirmou que, após os números revelados na pesquisa, algumas lideranças do partido teriam decidido estabelecer distanciamento do prefeito de Paranaíba. “Ele não tem prestígio”, disse. Relembre a entrevista.