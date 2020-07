FURTOS Ação conjunta localiza produtos furtados em postos de combustíveis Autor trocou baterias e galão de óleo lubrificante por drogas. Um traficante também foi preso

29 JUL 2020 - 18h:02 Por Alex Santos

Ação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil, prendeu na manhã desta quarta-feira (29) um dos autores do furto de três baterias automotivas e um galão de óleo lubrificante, em dois postos de combustíveis de Paranaíba. Segundo a polícia, o homem confessou que trocou os objetos por drogas. Um traficante também foi detido.

Segundo a PM, um dos autores dos furtos foi localizado pela polícia próximo a Santa Casa do município, após ser reconhecido. O homem acabou confessando o crime e disse que trocou as baterias por drogas.

Após diligências os policiais localizaram um homem apontado pelo autor de receber as baterias. Com o traficante foi encontrado, além das baterias, drogas e ums quantia em dinheiro. O restante dos objetos furtados foram localizados em locais indicados pelo autor.

Conforme a polícia, o autor dos furtos é residente na cidade de Três Lagoas (MS). Já o traficante natural do Estado do Paraná, estava no município por uma temporada.

O outro comparsa ainda não foi localizado pelos policias, porém, nesta manhã ele teria furtado um supermercado da cidade. O homem foi reconhecido por meio do circuito de câmeras.

O CASO

O gerente de um posto de combustíveis, localizado na BR-158, em Paranaíba denunciou o furto de três baterias automotivas, na madrugada de terça-feira (28).

Conforme o gerente, de 36 anos, um homem chegou no estabelecimento em um veículo e ofereceu dois pares de chinelo aos funcionários, alegou que precisava do dinheiro para abastecer o veículo e viajar.

Porém, o outro rapaz que estava no banco do passageiro pegou três baterias automotivas que estavam próximas da bomba de combustível.

O local possuí câmeras de segurança, sendo entregues para investigações.

Sargento Benites, do 13º Batalhão de Polícia Militar fala sobre ação. Ouça: