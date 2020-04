AÇÃO CONJUNTA Ação de polícias prende dupla de assaltantes de autoescola Eles foram presos em flagrante

23 ABR 2020 - 15h:44 Por Talita Matsushita

Foram presos na manhã desta quinta-feira os dois assaltantes que invadiram uma autoescola na manhã de quarta-feira (22) em Paranaíba e praticaram roubo, ambos tem 21 anos de idade. Segundo informações preliminares da PM a moto usada no crime foi apreendida.

Segundo informações da PM, as diligências ocorrem desde a data do crime, inclusive com a participação de policiais de folga. Conforme boletim de ocorrência, foram encontrados além da moto, um anel, que havia sido levado no crime. Capacete e roupas e tênis também foram apreendidos.

Eles foram presos em flagrante. A polícia segue em diligência a fim de encontrar o receptador do restante das joias e celular.