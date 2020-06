CORONAVÍRUS Acessos a Paranaíba devem receber barreiras sanitárias Equipes com medidores de temperatura e equipamentos de prevenção serão colocadas em pontos estratégicos

15 JUN 2020 - 20h:00 Por Leonardo Guimarães

O prefeito Ronaldo José "Miziara" Severino de Lima (PSDB) afirmou que barreiras sanitárias serão instaladas nas áreas de acesso ao município de Paranaíba (MS). A informação foi confirmada pela secretária de Saúde, Débora Queiroz, durante Live realizada na noite de segunda-feira (15)

Equipes com equipamentos de medição de temperatura deverão ficar em locais estratégicos para abordagem de pessoas que tem o município da Costa-Leste como destino. "Saídas para Cassilandia, Inocência e Aparecida do Taboado receberão barreiras, além da que já está em funcionamento na divisa com Minas Gerais", informou Débora Queiroz.

Ainda de acordo com a secretária, a barreira sanitária também já em funcionamento no terminal rodoviário municipal deve continuar em atividade.