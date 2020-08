FATALIDADE Acidente entre dois veículos mata duas pessoas na BR-158 As causas do acidente estão sendo apuradas

15 AGO 2020 - 13h:09 Por Da redação

Um acidente envolvendo dois veículos vitimou duas pessoas na manhã deste sábado (15), na BR-158, próximo a Estação de Tratamento de Água da Sanesul, sentido Paranaíba à Aparecida do Taboado. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, são duas vítima fatais, porém, ainda não foram identificadas e as circunstâncias da colisão estão sendo apuradas.

Imagens do acidente mostram fumaças próximo de um dos veículos. A pista segue interditada nos dois sentidos.

Em breve mais informações.