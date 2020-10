ACIDENTE Acidente entre dois veículos na MS-497 deixa duas pessoas feridas Condutor do veículo Uno tentou realizar a conversão pela UFMS, porém, colidiu com outro veículo

25 OUT 2020 - 20h:43 Por Alex Santos

Uma batida envolvendo dois veículos na tarde deste domingo (25), por volta das 16h30, na MS-497, próximo a UFMS, deixou duas pessoas feridas. Um dos condutores tentou realizar a conversão pela Avenida Pedro Pedrossian, porém, acabou colidindo com outro veículo.

Os veículos ficaram com a lataria parcialmente danificadas. O trânsito no local não precisou interditado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto do veículo Fiat Uno seguia sentido MG à Paranaíba, quando tentou realizar a conversão na Avenida Pedro Prossian, próximo a UFMS e colidiu com um veículo Toyota Étios de uma família de Goiás. Uma ocupante foi encaminhada para o Hospital Cassems de Paranaíba.

Já o paranaibense, condutor do veículo Uno foi encaminhado por terceiros com ferimentos leves até o hospital do município.