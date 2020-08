RODOVIA DA MORTE Acidente na BR-158 envolve três caminhões e carro de passeio Acidente ocorreu por volta das 13h

8 AGO 2020 - 14h:00 Por Talita Matsushita

Um acidente envolvendo três caminhões e um carro de passeio ocorreu no início da tarde deste sábado (8) na BR-158, no trecho conhecido como entroncamento do Itajá, distante 70 quilômetros da área urbana de Paranaíba, aproximadamente.

Equipes policiais e do Corpo de Bombeiros se deslocam para o local, informações iniciais dão conta de uma vítima presa às ferragens. Não há informação, até o fechamento desta matéria, de vítimas fatais.

Pelas imagens é possível ver que a cabine de um dos caminhões ficou totalmente destruída e outro veículo estava carregado com combustível.

Como as equipes estão em deslocamento, ainda há detalhes da causa do acidente.