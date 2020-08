PANDEMIA Acip cancela promoção Final de Ano Milionário Pandemia e incertezas econômicas forçou associação a cancelar promoção

10 AGO 2020 - 18h:01 Por Alex Santos

A Acip (Associação Empresaria de Paranaíba) anunciou o cancelamento do Final de Ano Milionário. O anúncio foi feito prelo presidente da associação e empresário, Flávio Cury, durante o Jornal do Povo na Rádio Cultura Fm 106,3 Mhz, emissora do Grupo RCN de Comunicação.

Segundo Flávio Cury, devido a pandemia a promoção teve que ser cancelada. Mesmo com os sorteios realizados todo o fim de ano, conforme o calendário da promoção, o empresário também reforça que a campanha deve ser trabalhada desde agosto no comércio local, por ser uma camapanha cara.

“Infelizmente com a pandemia fomos obrigados a abortar o Final de Ano Milionário. Antes da pandemia o empresário já estava numa crise financeira e agora veio a pandemia e agravou mais. Para dar resultado as empresas tem que participarem”, destacou.

Flávio disse ainda que foi realizada uma pesquisa entre os associados, sobre o cancelamento ou não da promoção. Ouça abaixo: