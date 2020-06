CORONAVÍRUS Acip pede revogação de artigo que fecha comércio ao sábado A publicação diz que o maior fluxo no comercio de Paranaíba seria no sábado

24 JUN 2020 - 08h:19 Por Talita Matsushita

A Acip (Associação Empresarial de Paranaíba) enviou ofício para a Prefeitura Municipal com pedido de reabertura do comércio aos fins de semana, e a revogação do artigo 33 C do decreto 643, que estabelece apenas o funcionamento de empresas consideradas de primeira necessidade devido a proliferação do Coronavírus.

A nota afirma que o comercio local vem aderindo às medidas sanitárias para a contenção do Covid-19, porém classifica a medida como excessiva e irrazoável, já que estaria causando prejuízos ao comércio local.

A publicação diz ainda que o maior fluxo no comercio de Paranaíba seria exatamente aos sábados, dia que foi suspenso a abertura das empresas, o que poderia acarretar em fechamento de empresas e demissões.

O boletim segue afirmando que não há informações oficiais de descumprimento das regras sanitárias pelas empresas aos fins de semana, e encerra pedindo a revogação do artigo 33 C do decreto em vigor.