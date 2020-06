CORPO DE BOMBEIROS Ações em alusão ao dia do Bombeiro não serão realizadas Cenário pandêmico fez Corpo de Bombeiros de Paranaíba suspender comemorações referente a data

29 JUN 2020 - 16h:10 Por Alex Santos

As atividades e celebrações realizadas anualmente pelo 4º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Paranaíba, em alusão a Semana Nacional de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, de 28 de Junho a 4 Julho, e ao dia do Bombeiro, comemorado no dia 2 de julho, foram suspensas devido a pandemia de covid-19.

Segundo o Tenente do Corpo de Bombeiros, Ricardo Nascimento Miranda, diante do cenário pandêmico e a proibição de aglomerações, as palestras, panfletagens e outras atividades não ocorrerão este ano.

“Infelizmente devido ao período de pandemia que estamos atravessando e por não poder haver aglomeração, atividades como palestras e panfletagens não poderão ocorrer. Mas, vale a lembrança que estamos aqui pela e para a população”, finalizou.

Instituída pelo Decreto Federal nº 35.309 de 02 de abril de 1954, a Semana de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, “trata da necessidade de ser ensinada ao povo, pelos nossos bombeiros, a prática de medidas preventivas capazes de evitar a ocorrência de sinistros de proporções catastróficas”.

A data é utilizada pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso Sul para divulgar ações.