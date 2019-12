COMPETIÇÃO Açougueira suporta mais de 58 horas e é bicampeã de reality Bicampeã da competição anunciou que vai vender a moto e doar a metade do valor

21 DEZ 2019 - 13h:14 Por Talita matsushita e Alex Santos

A empresária Sandra Regina de Oliveira, de 34 anos, foi a vencedora do reality show “Tira a Mão da Minha Moto”, realizado pelo Grupo RCN de Comunicação, em Paranaíba, nesta semana. Ela disputava uma moto 0km, avaliada em de R$ 13,5 mil, com Gustavo Henrique Cruz, de 33 anos, o penúltimo dos 11 participantes que entraram na competição na terça-feira, dia 17, no centro da cidade.

O encerramento da prova ocorreu nesta sexta-feira (20), às 7h.

A representante da empresa Supermercado A3 Super, completou 58 horas 30 minutos de prova, um novo recorde para a competição, em Paranaíba, e se tornou a primeira bicampeã da competição. Em 2015 ela ganhou uma moto.

Sandra disse que vai utilizar parte da venda do prêmio na reforma da casa da família de uma criança carente atendida pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Paranaíba.

Segundo a vencedora, a estratégia usada para suportar o cansaço da prova foi dominar a mente e observar como cada competidor. “Se você vai controlando a mente, o corpo vai reagindo. Você vai dando uma olhada no concorrente e vai segurando mais um pouco”, disse.

“A importância pra mim não é tanto o prêmio [moto]. É passar por uma experiência dessas,” disse Sandra sobre a importância de participar do reality e ganhar a motocicleta.

No novo formato da prova, os competidores ficaram em pé, com as mãos em um módulo de madeira. Sandra venceu a competição porque manteve as mãos paradas na estrutura.

Doações

Chegou a 2,8 mil quilos a arrecadação de alimentos feita pelos competidores. Os itens foram doados para o Lar de Idosos Santo Agostinho, de Paranaíba. Os alimentos arrecadados davam direito a pausa de cinco minutos a cada seis horas de prova.

Entre as doações estão arroz, feijão, óleo, bolacha, macarrão, chá, farinha, açúcar, café e leite.