Acusado, prefeito não esclarece denúncia do líder

2 MAI 2020 - 12h:22 Por Talita Matsushita

O prefeito de Paranaíba, Ronaldo José Severino de Lima (PSDB) não se pronunciou após o líder dele na Câmara de Vereadores, Andrew Robalinho da Silva (MDB), acusar a Secretaria de Obras estar sendo usada para favorecer um servidor da pasta que tem objetivo de lançar pré-candidatura a cargo no legislativo.

O secretário, Tulio Neles Brinck Botelho, também não falou sobre o caso. Na última segunda-feira durante discurso no plenário, Andrew denunciou que o maquinário da Prefeitura não tem sido usado para atender solicitações dos vereadores, mas sim interesses de um servidor público que tem objetivo de disputar o cargo de vereador.

Ele falou ainda que não adiantar fazer indicações, pois a Secretaria tem tomado partido político. “A gente sabe que a Secretaria de Obras está a todo vapor para atender uma pessoa que vai disputar eleição. A gente conversa com o prefeito, combina um assunto, mas infelizmente na Secretaria de Obras as coisas não acontecem, parece que quem comanda as patrolas [Gessione Santos] está com ciúmes dos vereadores”, afirmou.