POLÍCIA Adolescente ameaça a mãe de morte e é levado para Delegacia O adolescente infrator foi levado para a delegacia de Polícia Civil

26 MAI 2020 - 08h:53 Por Talita Matsushita

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã de segunda-feira (25) após ele ameaçar a própria mãe, de 47 anos, de morte, além disso ele saiu dirigindo, sem permissão dela, um carro em vias públicas de Paranaíba. O caso ocorreu na rua Geraldo Nunes Ribeiro.

Segundo boletim de ocorrência, a PM foi solicitada por uma mulher dizendo que o filho, que reside com ela, se encontrava bastante agressivo por conta do término de um relacionamento. Relatou que há pouco havia discutido com ele, momento em que ele a pegou pelos braços e disse que iria matá-la, e que logo em seguida, seu filho saiu do local dirigindo o veículo VW/Gol dela, sem sua autorização.

A cidadã alegou que as atitudes agressivas são frequentes contra ela e que vem sofrendo com o tratamento desrespeitoso de seu filho. Durante o atendimento da ocorrência, o adolescente chegou à residência dirigindo o veículo da cidadã. Diante do exposto, o adolescente infrator foi levado para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com sua mãe, para as providências legais. Medidas administrativas de trânsito foram tomadas em desfavor do adolescente.